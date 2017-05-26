Трамп заявив, що проблему з КНДР буде вирішено
Відповідну заяву Трамп зробив на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе напередодні саміту "Великої сімки" (G-7) в сицилійському місті Таорміна, інформує Associated Press.
Президент США також додав, що ситуацію "буде вирішено, ви можете зробити ставку на це".
Відзначається, що Трамп проведе два дні на саміті країн G-7, який буде кінцевою зупинкою його першої міжнародної поїздки.
Нагадаємо, 21 травня КНДР провела черговий ракетний пуск. Вона пролетіла 500 км і впала в Японському морі.
Випробування провели за тиждень після того, як у КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.
Згодом, влада Північної Кореї відзвітували про успішно здійснений запуск балістичної ракети стратегічного призначення Букгиксон-2 класу "земля-земля".
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