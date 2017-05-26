Трамп заявив, що проблему з КНДР буде вирішено

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея - це світова проблема, однак її буде вирішено.

Відповідну заяву Трамп зробив на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе напередодні саміту "Великої сімки" (G-7) в сицилійському місті Таорміна, інформує Associated Press.

Президент США також додав, що ситуацію "буде вирішено, ви можете зробити ставку на це".

Відзначається, що Трамп проведе два дні на саміті країн G-7, який буде кінцевою зупинкою його першої міжнародної поїздки.

Нагадаємо, 21 травня КНДР провела черговий ракетний пуск. Вона пролетіла 500 км і впала в Японському морі.

Випробування провели за тиждень після того, як у КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.

Згодом, влада Північної Кореї відзвітували про успішно здійснений запуск балістичної ракети стратегічного призначення Букгиксон-2 класу "земля-земля".