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Трамп заявив, що ЦРУ вперше очолить жінка

Схвалити призначення нового глави ЦРУ повинен сенат
Очолить Центральне розвідувальне управління США Джина Хаспел. До цього вона обіймала посаду заступника голови ЦРУ.
Трамп заявив, що ЦРУ вперше очолить жінка Фото: American Security Today

Про це повідомив президент Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що розвідуправління вперше очолить жінка.

Поточний глава відомства Майк Помпео стане новим держсекретарем США, а Рекс Тіллерсон піде у відставку.

"Мої вітання всім!", - додав Трамп.

Джина Хаспел працює в ЦРУ з 1985 році, в лютому 2017 року Трамп призначив її заступником голови відомства. Першою жінкою, що зайняла таку посаду, була Авріл Хейнс, вона займала її в 2013-2015 роках, а потім два роки пропрацювала заступником радника Білого дому з питань національної безпеки.

Схвалити призначення нового глави ЦРУ повинен сенат.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

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13 03 2018 15:51
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