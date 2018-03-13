Трамп заявив, що ЦРУ вперше очолить жінка
Про це повідомив президент Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що розвідуправління вперше очолить жінка.
Поточний глава відомства Майк Помпео стане новим держсекретарем США, а Рекс Тіллерсон піде у відставку.
"Мої вітання всім!", - додав Трамп.
Джина Хаспел працює в ЦРУ з 1985 році, в лютому 2017 року Трамп призначив її заступником голови відомства. Першою жінкою, що зайняла таку посаду, була Авріл Хейнс, вона займала її в 2013-2015 роках, а потім два роки пропрацювала заступником радника Білого дому з питань національної безпеки.
Схвалити призначення нового глави ЦРУ повинен сенат.
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.
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