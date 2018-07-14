Трамп заявив, що втручання у вибори відбулося за часів Обами
"Те, що ви чули про 12 росіян учора, відбулося за часів адміністрації Обами, а не адміністрації Трампа. Чому вони (адміністрація Обами – ред.) не зробили щось із цим, особливо якщо, як говорилося, що президент Обама був відповідно поінформований ФБР у вересні, до виборів?", - написав він у Twitter.
Напередодні Департамент юстиції США висунув звинувачення 12 співробітникам військової розвідки РФ за хакерську діяльність під час президентської виборчої кампанії в 2016 році.
У Міністерстві закордонних справ РФ назвали "черговою "пустишкою", про яку швидко забудуть" звинувачення США 12 росіянам у справі втручання в американські президентські вибори 2016 року.
Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.
Додамо, щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.
Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.
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