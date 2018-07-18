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Трамп пояснив, що обмовився на прес-конференції з Путіним

Його адміністрація буде діяти "агресивно", щоб захистити вибори у Конгрес у листопаді 2018 року
Президент США Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками розвідки США про те, що Росія втручалась в американські вибори.
Трамп пояснив, що обмовився на прес-конференції з Путіним Фото: kremlin.ru

За словами Трапа, він довіряє розвідці США, а спільній конференції з лідером РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі він "обмовився"повідомляє Reuters.

Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, сказав, що він повністю вірить і підтримує розвідувальні служби США і приймає їх висновок про те, що Росія втрутилася у вибори.

"Дії РФ не вплинули на результати голосування", і його адміністрація буде діяти "агресивно", щоб захистити вибори у Конгрес у листопаді 2018 року, додав він.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.

Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.

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18 07 2018 09:05
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