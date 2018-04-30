Трамп заявив, що зустріч з Кім Чен Ином може відбутися на кордоні Південної Кореї та КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

"Багато країн розглядаються в якості місця для зустрічі, але чи не буде Будинок миру/Будинок волі на кордоні Північної і Південної Кореї більш представницьким, важливим і значущим місцем, ніж будь-яка третя країна?", - написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

При цьому він додав, що рішення не є остаточним і він "просто питає".

Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

Особиста зустріч голови КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом очікується наприкінці травня. На ній також обговорюватимуть питання згортання ядерної програми Північної Кореї.