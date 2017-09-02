Трамп збільшив повноваження поліції США

За словами Трампа США зіткнулися з "загрозою зростання злочинності"

Президент США Дональд Трамп надав більше повноважень співробітникам поліції.

Трамп підписав три укази у сфері громадської безпеки, серед них указ, який надає більше повноважень поліції з метою уникнення злочинів щодо співробітників поліції, - повідомляє The Independent.

На офіційній церемонії призначення сенатом США генпрокурора республіканця Джеффа Сешнса Трамп заявив, що Сешнс буде мати справу зі злочинністю і тероризмом.

За його словами США зіткнулися з "загрозою зростання злочинності".

Також президент США Дональд Трамп має намір значно збільшити фінансування збройних сил.

Нагадаємо, Білий дім повідомив про завершення процесу формування кабінету президента США Дональда Трампа.