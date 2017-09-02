CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп надав більше повноважень співробітникам поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп збільшив повноваження поліції США
За словами Трампа США зіткнулися з "загрозою зростання злочинності"
Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum
Трамп підписав три укази у сфері громадської безпеки, серед них указ, який надає більше повноважень поліції з метою уникнення злочинів щодо співробітників поліції, - повідомляє The Independent.
На офіційній церемонії призначення сенатом США генпрокурора республіканця Джеффа Сешнса Трамп заявив, що Сешнс буде мати справу зі злочинністю і тероризмом.
За його словами США зіткнулися з "загрозою зростання злочинності".
Також президент США Дональд Трамп має намір значно збільшити фінансування збройних сил.
Нагадаємо, Білий дім повідомив про завершення процесу формування кабінету президента США Дональда Трампа.
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