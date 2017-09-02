Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трамп збільшив повноваження поліції США

За словами Трампа США зіткнулися з "загрозою зростання злочинності"
Президент США Дональд Трамп надав більше повноважень співробітникам поліції.
Трамп збільшив повноваження поліції США Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

Трамп підписав три укази у сфері громадської безпеки, серед них указ, який надає більше повноважень поліції з метою уникнення злочинів щодо співробітників поліції, - повідомляє The Independent.

На офіційній церемонії призначення сенатом США генпрокурора республіканця Джеффа Сешнса Трамп заявив, що Сешнс буде мати справу зі злочинністю і тероризмом.

За його словами США зіткнулися з "загрозою зростання злочинності".

Також президент США Дональд Трамп має намір значно збільшити фінансування збройних сил.

Нагадаємо, Білий дім повідомив про завершення процесу формування кабінету президента США Дональда Трампа.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2017 20:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat