Трамп збирається скасувати ядерну угоду з Іраном

Трамп кілька разів критикував ядерну угоду з Іраном, укладену в 2015 році

Американський телеканал NBC, посилаючись на джерела з адміністрації президента США, повідомляє, що Дональд Трамп схиляється до того, щоб скасувати ядерну угоду з Іраном.

За даними джерел телеканалу, Трамп може зробити заяву щодо скасування угоди після 15 жовтня, коли закінчиться термін для вивчення юристами деталей.

У той же час, телеканал повідомляє, що президент США може змінити своє рішення, якщо на нього вплинуть союзники, які також є учасниками угоди з Іраном.

Раніше глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон заявив, що ядерна угода з Іраном стала провальною, та не принесла очікуваних результатів.

Також президент США Дональд Трамп розпорядився перевірити доцільність зняття санкцій із Ірану відповідно до досягнутої в 2015 році угоди щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, 19 вересня у своїй першій промові в Генасамблеї ООН Дональд Трамп рішуче засудив угоду про ядерну програму Ірану, укладену його попередником на посаді президента Бараком Обамою. І назвав цю угоду "ганебною" для США. За його словами, уряд Ірану, який перетворив прекрасну країну з багатою історією на сировинний придаток, фінансує тероризм, поширює тероризм і насильство на своїх сусідів.

В свою чергу, глава Революційної гвардії Ірану заявив, що Сполученим Штатам слід очікувати "болісної" відповіді після суворої критики президента США Дональда Трампа щодо Тегерана в Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Іран заявляє, що нові санкції США порушують угоду 2015 року зі США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, в яких він погодився стримати свою ядерну програму в обмін на скасування більшості санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.