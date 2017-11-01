Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп знову пообіцяв збудувати стіну на кордоні з Мексикою

Мексика відшкодує вартість робіт
Новообраний президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив свої наміри збудувати стіну на кордоні з Мексикою.
Трамп знову пообіцяв збудувати стіну на кордоні з Мексикою Дональд Трамп. Фото: ЕРА

Про це він заявив під час своєї першої прес-конференції у Нью-Йорку, повідомляє CNN.

Трамп наголосив, що уряд США буде будувати стіну, а потім Мексика відшкодує вартість робіт.

"Мені не хочеться чекати рік чи півтора, щоб почати будівництво (стіни на кордоні з Мексикою – ред.). Мексика в тій чи іншій формі, відшкодує нам витрати", – сказав Трамп під час прес-конференції.

"Я хочу, щоб будівництво стіни розпочалося", – наголосив Трамп.

Як відомом, однією з головних тез передвиборної кампанії Трампа була обіцянка боротися з нелегальною міграцією.

Стосувалося це в першу чергу Мексики, на кордоні з якою Трамп пообіцяв побудувати стіну.

За оцінками Трампа, які багато експертів вважають заниженими, зведення бар'єру на всьому кордоні обійдеться у 12 млрд доларів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2017 21:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat