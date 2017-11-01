Трамп знову пообіцяв збудувати стіну на кордоні з Мексикою

Новообраний президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив свої наміри збудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Про це він заявив під час своєї першої прес-конференції у Нью-Йорку, повідомляє CNN.

Трамп наголосив, що уряд США буде будувати стіну, а потім Мексика відшкодує вартість робіт.

"Мені не хочеться чекати рік чи півтора, щоб почати будівництво (стіни на кордоні з Мексикою – ред.). Мексика в тій чи іншій формі, відшкодує нам витрати", – сказав Трамп під час прес-конференції.

"Я хочу, щоб будівництво стіни розпочалося", – наголосив Трамп.

Як відомом, однією з головних тез передвиборної кампанії Трампа була обіцянка боротися з нелегальною міграцією.

Стосувалося це в першу чергу Мексики, на кордоні з якою Трамп пообіцяв побудувати стіну.

За оцінками Трампа, які багато експертів вважають заниженими, зведення бар'єру на всьому кордоні обійдеться у 12 млрд доларів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.