Трамп зробив помилку в слові forest (ліс), тепер його називають Форрест Трампом

У соцмережах не упустили можливості знову з нього пожартувати

Президент США Дональд Трамп допустив в Twitter помилку, написавши слово forest (ліс) c двома буквами r замість однієї.

Після звернення до нації з Овального кабінету Білого дому президент США Дональд Трамп написав твіт, де висловив своє невдоволення неефективністю влади в боротьбі з лісовими пожежами в Каліфорнії. Глава держави написав, що розпорядився припинити надавати регіону фінансову допомогу в цій галузі, повідомляє Esquire.

"Мільярди доларів направляються в штат Каліфорнія для [боротьби] з лісовими пожежами, які при належному управлінні лісами ніколи б не відбулися. До тих пір, поки вони не упорядкують свої закони, що малоймовірно, я наказав Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій більше не виділяти гроші. Це ганебна ситуація в плані життів і грошей!", - написав Трамп.

Однак президент допустив в повідомленні орфографічну помилку. Слово forest ("ліc") він написав з двома r - forrest. У підсумку замість іменника вийшло чоловіче ім'я Форрест, відоме з фільму "Форрест Гамп".

І хоча помилка незабаром була виправлена, користувачі Twitter встигли зробити кілька мемів про президента США і героя Тома Хенкса в культовому фільмі. Так, Дональд Трамп "перетворився" в Форреста Трампа.



Фото: twitter.com/Will_Bunch

Також, президент США Дональд Трамп оприлюднив у своєму Twitter архівне відео, у якому він в образі фермера з вилами виконує пісню з популярного американського комедійного серіалу "Зелені простори". Таким чином, Трамп повідомив, що схвалив новий закон США про ферми, в рамках якого з бюджету виділять масштабні асигнування.