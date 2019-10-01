Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп зробив помилку в слові forest (ліс), тепер його називають Форрест Трампом

У соцмережах не упустили можливості знову з нього пожартувати
Президент США Дональд Трамп допустив в Twitter помилку, написавши слово forest (ліс) c двома буквами r замість однієї.
Трамп зробив помилку в слові forest (ліс), тепер його називають Форрест Трампом Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Після звернення до нації з Овального кабінету Білого дому президент США Дональд Трамп написав твіт, де висловив своє невдоволення неефективністю влади в боротьбі з лісовими пожежами в Каліфорнії. Глава держави написав, що розпорядився припинити надавати регіону фінансову допомогу в цій галузі, повідомляє Esquire.

"Мільярди доларів направляються в штат Каліфорнія для [боротьби] з лісовими пожежами, які при належному управлінні лісами ніколи б не відбулися. До тих пір, поки вони не упорядкують свої закони, що малоймовірно, я наказав Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій більше не виділяти гроші. Це ганебна ситуація в плані життів і грошей!", - написав Трамп.

Однак президент допустив в повідомленні орфографічну помилку. Слово forest ("ліc") він написав з двома r - forrest. У підсумку замість іменника вийшло чоловіче ім'я Форрест, відоме з фільму "Форрест Гамп".

І хоча помилка незабаром була виправлена, користувачі Twitter встигли зробити кілька мемів про президента США і героя Тома Хенкса в культовому фільмі. Так, Дональд Трамп "перетворився" в Форреста Трампа.


Фото: twitter.com/Will_Bunch

Також, президент США Дональд Трамп оприлюднив у своєму Twitter архівне відео, у якому він в образі фермера з вилами виконує пісню з популярного американського комедійного серіалу "Зелені простори". Таким чином, Трамп повідомив, що схвалив новий закон США про ферми, в рамках якого з бюджету виділять масштабні асигнування.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2019 13:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.