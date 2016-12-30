Трамп зустрінеться з розвідкою для вивчення фактів втручання РФ у вибори

Раніше Трамп назвав "безглуздими" висновки ЦРУ про те, що Росія втрутилася у хід президентських виборів

Обраний президентом США Дональд Трамп відреагував на рішення адміністрації президента США про запровадження нових санкцій щодо російських чиновників і спецслужб.

"Час для нашої країни рухатись до більших і кращих речей", - сказав Трамп, повторюючи попередню реакцію на звинувачення його в тому, що він переміг на виборах, так чи інакше, за втручання Росії.

Про це повідомляє AFP.

"Тим не менше, в інтересах нашої країни і її великого народу, я буду зустрічатися з лідерами розвідувального співтовариства на наступному тижні для того, щоб бути в курсі нових фактів цієї ситуації", - додав він.

Раніше Трамп назвав "безглуздими" висновки ЦРУ про те, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти йому здобути перемогу.

Як повідомлялося, Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, в список потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника.

Також, як стало відомо, США висилають 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані покинути країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія переслідування з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.