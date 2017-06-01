Трамп звільнить всіх послів, яких призначив Обама, - The New York Times

Вашингтон найближчим часом може залишитися без послів в Німеччині, Канаді та Великобританії

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа видала указ, згідно з яким всі посли, призначені адміністрацією президента Барака Обами, повинні покинути пости до інавгурації республіканця.

Рішення про відкликання послів торкнеться тих, "призначення яких було політично мотивоване". Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Видання зазначає, що "політичні" посли, призначені на посади через свої тісні зв'язки з президентом, практично завжди залишають пости після виборів, але професійні дипломати найчастіше залишаються на чолі дипмісій.

Це може стати прецедентом, коли дипломатам не дадуть навіть невеликий відстрочки перед звільненням. Зазвичай нова адміністрація продовжує роботу старих послів на кілька тижнів або місяців.

Відзначається, що Вашингтон найближчим часом може залишитися без послів в Німеччині, Канаді та Великобританії.

Джерело в команді Трампа зазначає, що це робиться для того, щоб переконатися, що всі "політичні" посли Барака Обами підуть в термін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).