Трамп звільнить всіх послів, яких призначив Обама, - The New York Times
Рішення про відкликання послів торкнеться тих, "призначення яких було політично мотивоване". Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в дипломатичних колах.
Видання зазначає, що "політичні" посли, призначені на посади через свої тісні зв'язки з президентом, практично завжди залишають пости після виборів, але професійні дипломати найчастіше залишаються на чолі дипмісій.
Це може стати прецедентом, коли дипломатам не дадуть навіть невеликий відстрочки перед звільненням. Зазвичай нова адміністрація продовжує роботу старих послів на кілька тижнів або місяців.
Відзначається, що Вашингтон найближчим часом може залишитися без послів в Німеччині, Канаді та Великобританії.
Джерело в команді Трампа зазначає, що це робиться для того, щоб переконатися, що всі "політичні" посли Барака Обами підуть в термін.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).
Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах.
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