Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі
Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, пише Washington Post.
"Президент прийняв рекомендацію генерального прокурора (Джеффа Сешнса) і заступника генерального прокурора (Рода Розенштайна) щодо звільнення директора Федерального бюро розслідувань", - сказав Спайсер.
Відзначається, що кандидатів на пост нового директора ФБР почнуть шукати негайно.
Як пише Reuters, в Мін'юсті причиною звільнення назвали розслідування скандалу навколо електронної пошти Гілларі Клінтон в 2016 році. Повідомлялося, що вона користувалася службовою поштою в особистих цілях.
Однак демократи вважають, що Комі був звільнений через розслідування ФБР втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.
При цьому офіційні особи Білого дому заявили, що Трамп не мав ніяких політичних мотивів, звільняючи Комі.
Комі був призначений на пост глави ФБР в 2013 році під час правління колишнього президента США Барака Обами.
Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.
Директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі вперше публічно підтвердив, що ФБР розслідує можливість втручання Росії у президентські вибори 2016 року.
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