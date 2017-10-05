Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі

Президент США Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.

Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, пише Washington Post.

"Президент прийняв рекомендацію генерального прокурора (Джеффа Сешнса) і заступника генерального прокурора (Рода Розенштайна) щодо звільнення директора Федерального бюро розслідувань", - сказав Спайсер.

Відзначається, що кандидатів на пост нового директора ФБР почнуть шукати негайно.

Як пише Reuters, в Мін'юсті причиною звільнення назвали розслідування скандалу навколо електронної пошти Гілларі Клінтон в 2016 році. Повідомлялося, що вона користувалася службовою поштою в особистих цілях.

Однак демократи вважають, що Комі був звільнений через розслідування ФБР втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

При цьому офіційні особи Білого дому заявили, що Трамп не мав ніяких політичних мотивів, звільняючи Комі.

Комі був призначений на пост глави ФБР в 2013 році під час правління колишнього президента США Барака Обами.

Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників. Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

Директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі вперше публічно підтвердив, що ФБР розслідує можливість втручання Росії у президентські вибори 2016 року.