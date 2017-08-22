Трамп звинувачує Пакистан у підтримці тероризму
За словами Трампа, Пакистан міг би "багато чого отримати" в разі співпраці зі США, але попередив, що країна "багато втратить, продовжуючи переховувати кримінальників і терористів".
"Вони приймають тих самих терористів, з якими ми боремося. Потрібно, щоб це змінилося - причому негайно. Ніяке партнерство не зможе зберегтися, якщо країна переховує терористів", - заявив Трамп під час промови, присвяченої новій стратегії США в Афганістані, інформує телеканал CNN.
Американський лідер також закликав Індію надати підтримку в питанні економічного розвитку Афганістану.
"Індія отримує мільярди доларів від торгівлі зі США, і ми хочемо, щоб вони допомогли нам з війною в Афганістані, особливо у сфері економічної допомоги і розвитку", - заявив Трамп.
Нагадаємо, що напередодні свого звернення до нації президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відправку ще 4 тисяч військовослужбовців країни в Афганістан.
До слова, за перші чотири місяці 2017 року було вбито 2531 особу серед афганських сил безпеки, ще 4 238 військових отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків