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Трамп звинувачує Пакистан у підтримці тероризму

Американський лідер закликав Індію сприяти економічному розвитку Афганістану
Президент США Дональд Трамп пообіцяв змінити підхід США до Пакистану, звинувативши його в підтримці терористів
Трамп звинувачує Пакистан у підтримці тероризму Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами Трампа, Пакистан міг би "багато чого отримати" в разі співпраці зі США, але попередив, що країна "багато втратить, продовжуючи переховувати кримінальників і терористів".

"Вони приймають тих самих терористів, з якими ми боремося. Потрібно, щоб це змінилося - причому негайно. Ніяке партнерство не зможе зберегтися, якщо країна переховує терористів", - заявив Трамп під час промови, присвяченої новій стратегії США в Афганістані, інформує телеканал CNN.

Американський лідер також закликав Індію надати підтримку в питанні економічного розвитку Афганістану.

"Індія отримує мільярди доларів від торгівлі зі США, і ми хочемо, щоб вони допомогли нам з війною в Афганістані, особливо у сфері економічної допомоги і розвитку", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що напередодні свого звернення до нації президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відправку ще 4 тисяч військовослужбовців країни в Афганістан.

До слова, за перші чотири місяці 2017 року було вбито 2531 особу серед афганських сил безпеки, ще 4 238 військових отримали поранення.

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