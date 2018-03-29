НОВИНИУ четвер президент США Дональд Трамп звинуватив інтернет-компанію Amazon у несплаті податків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп звинуватив Amazon у несплаті податків
На думку американського лідера, компанія завдає великих збитків США
Фото: соцемережі
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Я висловлював своє занепокоєння щодо Amazon задовго до виборів. На відміну від інших, вони сплачують мало або взагалі не сплачують податки виконавчій владі американських штатів або місцевій владі. Використовують нашу Поштову службу як хлопчика з доставки (що завдає великих збитків Сполученим Штатам) і змушують тисячі рітейлерів закриватися", - написав він.
Нагадаємо, у серпні минулого року президенту США Дональду Трампу знадобився один твіт і дві години часу, щоб обвалити вартість акцій Amazon і зменшити ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.
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