Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Трамп звинуватив Amazon у несплаті податків

На думку американського лідера, компанія завдає великих збитків США
У четвер президент США Дональд Трамп звинуватив інтернет-компанію Amazon у несплаті податків.
Трамп звинуватив Amazon у несплаті податків Фото: соцемережі

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я висловлював своє занепокоєння щодо Amazon задовго до виборів. На відміну від інших, вони сплачують мало або взагалі не сплачують податки виконавчій владі американських штатів або місцевій владі. Використовують нашу Поштову службу як хлопчика з доставки (що завдає великих збитків Сполученим Штатам) і змушують тисячі рітейлерів закриватися", - написав він.

Нагадаємо, у серпні минулого року президенту США Дональду Трампу знадобився один твіт і дві години часу, щоб обвалити вартість акцій Amazon і зменшити ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2018 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.