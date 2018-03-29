Трамп звинуватив Amazon у несплаті податків

У четвер президент США Дональд Трамп звинуватив інтернет-компанію Amazon у несплаті податків.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я висловлював своє занепокоєння щодо Amazon задовго до виборів. На відміну від інших, вони сплачують мало або взагалі не сплачують податки виконавчій владі американських штатів або місцевій владі. Використовують нашу Поштову службу як хлопчика з доставки (що завдає великих збитків Сполученим Штатам) і змушують тисячі рітейлерів закриватися", - написав він.

Нагадаємо, у серпні минулого року президенту США Дональду Трампу знадобився один твіт і дві години часу, щоб обвалити вартість акцій Amazon і зменшити ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.