Трамп звинуватив демократів і ЗМІ у "фейках" про його прихильність до Росії Розмови про Росію – це, за словами Трампа, фейкові новини

Президент США Дональд Трамп розцінює критику зв'язків його оточення з російським урядом та його прихильність до Кремля як політичну гру з боку опонентів-демократів, а також звинувачує ЗМІ, що вони досі порушують це питання.

Фото:gre4kainfo.com

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter. "Розмови про Росію – це фейкові новини, які виробляються демократами та підігріваються засобами масової інформації для того, щоб відвести увагу від великої поразки на виборах та незаконних витоків інформації!", – написав глава Білого дому. Нагадаємо, президент Петро Порошенко висловив задоволення тим, як складається діалог з новою американською адміністрацією.

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