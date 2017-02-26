CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп розцінює критику зв'язків його оточення з російським урядом та його прихильність до Кремля як політичну гру з боку опонентів-демократів, а також звинувачує ЗМІ, що вони досі порушують це питання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп звинуватив демократів і ЗМІ у "фейках" про його прихильність до Росії
Розмови про Росію – це, за словами Трампа, фейкові новини
Фото:gre4kainfo.com
Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.
"Розмови про Росію – це фейкові новини, які виробляються демократами та підігріваються засобами масової інформації для того, щоб відвести увагу від великої поразки на виборах та незаконних витоків інформації!", – написав глава Білого дому.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко висловив задоволення тим, як складається діалог з новою американською адміністрацією.
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26 02 2017 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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