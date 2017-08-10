Трамп звинуватив Іран у підтримці КНДР
"Вони створюють проблеми... Вони фінансують Північну Корею, вони торгують з Північною Кореєю, вони ведуть з нею справи", - заявив в інтерв'ю телеканалу TBN.
Він зазначив, що ці дії Тегерана не порушують угоду, проте підривають "дух" угоди з Іраном.
Крім того, Трамп знову підтвердив, що на його думку, Іран порушує умови ядерної угоди. "Іран - це погані хлопці, і так до них і треба ставитися", - заявив він.
Напередодні президент Ірану Хассан Рухані засудив політику Вашингтона щодо угоди з Тегераном. Водночас він заявив, що Трамп не зможе зруйнувати ядерну угоду. Якщо США відмовляться від угоди, то вони завдадуть шкоди власній репутації, зазначив Рухані.
За даними CNBC News, після зустрічі з членами американського військового командування Трамп підкреслив, що його адміністрація "наполягає на денуклеаризації Північної Кореї".
"Ми зробимо те, що повинні зробити, щоб Пхеньян не погрожував Сполученим Штатам і їхнім союзникам", - зауважував президент.
Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".
Раніше Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
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