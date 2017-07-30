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Трамп звинуватив Китай у бездіяльності щодо КНДР

Трамп переконаний, що "Китай міг би легко вирішити цю проблему"
Президент США Дональд Трамп розчарований бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї/
Трамп звинуватив Китай у бездіяльності щодо КНДР Дональд Трамп. Фото: соцмережі

"Я дуже розчарований в Китаї. Наші дурні минулі лідери дозволили їм заробити сотні мільярдів доларів за рік на торгівлі, але досі вони нічого не роблять для нас з Північною Кореєю, а тільки говорять. Ми більше не дозволимо це продовжувати. Китай міг би легко вирішити цю проблему!", - написав американський президент у своєму Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, американська розвідка прогнозує, що же за рік Північна Корея створить балістичну ракету, яка буде здатна досягти материкової території США.

Зазначимо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

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