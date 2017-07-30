Трамп звинуватив Китай у бездіяльності щодо КНДР

Президент США Дональд Трамп розчарований бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї/

"Я дуже розчарований в Китаї. Наші дурні минулі лідери дозволили їм заробити сотні мільярдів доларів за рік на торгівлі, але досі вони нічого не роблять для нас з Північною Кореєю, а тільки говорять. Ми більше не дозволимо це продовжувати. Китай міг би легко вирішити цю проблему!", - написав американський президент у своєму Twitter.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2017 р.

Нагадаємо, американська розвідка прогнозує, що же за рік Північна Корея створить балістичну ракету, яка буде здатна досягти материкової території США.

Зазначимо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.