Трамп звинуватив Китай у бездіяльності щодо КНДР

"Я дуже розчарований в Китаї. Наші дурні минулі лідери дозволили їм заробити сотні мільярдів доларів за рік на торгівлі, але досі вони нічого не роблять для нас з Північною Кореєю, а тільки говорять. Ми більше не дозволимо це продовжувати. Китай міг би легко вирішити цю проблему!", - написав американський президент у своєму Twitter.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!