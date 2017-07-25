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Трамп звинуватив Україну у спробі саботувати його передвиборчу кампанію

За словами американського президента все робилось для того, щоб "просувати Клінтон"
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна намагалася саботувати його президентську кампанію у 2016 році.
Трамп звинуватив Україну у спробі саботувати його передвиборчу кампанію Дональд Трамп. Фото: соцмережі

"Українські спроби саботувати кампанію Трампа - "Тихо працюють, щоб проштовхнути Клінтон". І де розслідування A.G. (генпрокурора - Ред.)", - написав Дональд Трамп у Twitter.

 

 

 

 

 

Крім того, американський президент звинуватив генпрокурора Джеффа Сешнса в слабкій позиції щодо "злочинів Гілларі Клінтон".

 

В липні 2017 року ФБР пообіцяло розібратися у питанні можливого втручання України в президентські вибори у США.

Як пише Голос Америки, в Білому домі у відповідь на це заявили, що "якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України".

Посольство України у США спростувало звинувачення щодо можливої співпраці із Демократичною партією.

Нагадаємо, кожен восьмий громадянин США, який проголосував на виборах 2016 роки за Дональда Трампа, не віддав би свій голос за нього, якби вибори пройшли сьогодні.

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