Трамп звинуватив Україну у спробі саботувати його передвиборчу кампанію

"Українські спроби саботувати кампанію Трампа - "Тихо працюють, щоб проштовхнути Клінтон". І де розслідування A.G. (генпрокурора - Ред.)", - написав Дональд Трамп у Twitter.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity