Трампа дратує увага ЗМІ до його зв'язків із Росією
Про це глава Білого дому розповів у серії дописів на офіційній сторінці в Twitter.
"Коли вже сонний Чак Тодд (телеведучий, – ред.) та NBC News почнуть говорити про скандал зі стеженням Обами і припинять поширювати фейкові історії про Трампа і Росію?", – зазначив Трамп у дописі, який розмістив до шостої ранку суботи за місцевим часом.
Він вкотре підкреслив, що не довіряє ЗМІ, які його критикують, наголосивши, що це все неправдива інформація.
"Це ті ж самі медіа фейкових новин, які стверджували, що немає "жодної можливості для перемоги Трампа", а тепер вони проштовхують цю фальшиву історію про Росію. Суцільна афера!" – написав президент.
Нагадаємо, колишній радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн сказав ФБР і посадовим особам Конгресу, що згоден дати свідчення про вплив РФ на вибори в США в обмін на імунітет від кримінального переслідування.
Наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.
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