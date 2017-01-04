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Трампа дратує увага ЗМІ до його зв'язків із Росією

Він вкотре підкреслив, що не довіряє ЗМІ, які його критикують
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що американські ЗМІ зосереджують увагу на зв'язках його оточення з російським урядом.
Трампа дратує увага ЗМІ до його зв Дональд Трамп. Фото: Reuters / Brian Snyder

Про це глава Білого дому розповів у серії дописів на офіційній сторінці в Twitter.

"Коли вже сонний Чак Тодд (телеведучий, – ред.) та NBC News почнуть говорити про скандал зі стеженням Обами і припинять поширювати фейкові історії про Трампа і Росію?", – зазначив Трамп у дописі, який розмістив до шостої ранку суботи за місцевим часом.

Він вкотре підкреслив, що не довіряє ЗМІ, які його критикують, наголосивши, що це все неправдива інформація.

"Це ті ж самі медіа фейкових новин, які стверджували, що немає "жодної можливості для перемоги Трампа", а тепер вони проштовхують цю фальшиву історію про Росію. Суцільна афера!" – написав президент.

Нагадаємо, колишній радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн сказав ФБР і посадовим особам Конгресу, що згоден дати свідчення про вплив РФ на вибори в США в обмін на імунітет від кримінального переслідування.

Наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.

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01 04 2017 20:10
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