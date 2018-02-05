Трампа висунули на Нобелівську премію миру

У зверненні до Нобелівського комітету американські конгресмени зазначають, що президент США "невтомно тиснув на Північну Корею, щоб закінчити її незаконну збройну програму та принести мир до регіону"

18 конгресменів-республіканців підписали лист, який висуває президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє Fox News.

Лист Норвезькому комітету Нобелівської премії у вівторок надіслав республіканець Люк Мессер.

У листі йдеться, що Трамп "невпинно тиснув на Північну Корею, щоб закінчити її незаконну збройну програму і принести мир у регіон".

"Його Адміністрація успішно об'єднала міжнародне співтовариство, зокрема Китай, для того, щоб ввести один з найуспішніших міжнародних режимів санкцій в історії", – йдеться в документі.

Зазначається, що "санкції знищили північнокорейську економіку і значною мірою стали причиною того, що Північна Корея сіла за стіл переговорів".

"Ми маємо підстави вважати, що ніхто не заслуговує на визнання Комітету в 2019 році більше, ніж президент Трамп за невпинну роботу із встановлення миру в нашому світі", – зазначається в листі.



Фото: twitter.com/RepLukeMesser



Фото: twitter.com/RepLukeMesser



Фото: twitter.com/RepLukeMesser

Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін вважає, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю.

У п'ятницю вранці, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні. Лідер Північної Кореї та президент Південної домовилися закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп у суботу, 28 квітня, поговорив телефоном з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном щодо проведення саміту США і Північної Кореї. Місцем для зустрічі Трампа з лідером КНДР міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.