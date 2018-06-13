Трампа висунули на Нобелівську премію миру після зустрічі з Кім Чен Ином

Двоє норвезьких парламентарів висунули президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, що відбулася в Сінгапурі.

Крістіан Тібрінг-Гьєдде і Пер-Віллі Амундсен, що належать до Партії прогресу, в середу заявили норвезькому інформагентству NTB, що президент Трамп "зробив величезний і важливий крок у бік роззброєння, миру та примирення між Північною і Південною Кореєю", повідомляє "Голос Америки".

Група американських законодавців також підтримує номінацію Трампа на Нобелівську премію миру за 2019 рік.

Розгляд і присудження нагороди відбувається в Норвегії.

Кандидатури повинні бути повідомлені Нобелівському комітету до першого лютого.

Нагадаємо, що 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Згодом, президент США заявив, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.