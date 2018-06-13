Трампа висунули на Нобелівську премію миру після зустрічі з Кім Чен Ином
Крістіан Тібрінг-Гьєдде і Пер-Віллі Амундсен, що належать до Партії прогресу, в середу заявили норвезькому інформагентству NTB, що президент Трамп "зробив величезний і важливий крок у бік роззброєння, миру та примирення між Північною і Південною Кореєю", повідомляє "Голос Америки".
Група американських законодавців також підтримує номінацію Трампа на Нобелівську премію миру за 2019 рік.
Розгляд і присудження нагороди відбувається в Норвегії.
Кандидатури повинні бути повідомлені Нобелівському комітету до першого лютого.
Нагадаємо, що 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.
Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.
Згодом, президент США заявив, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов