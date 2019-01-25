Трампа закликають ввести в дію другий пакет санкцій проти Росії за хіматаку в Британії

Держдеп готує доповідь, від якої залежить "другий пакет" санкцій проти Росії

Через майже три місяці після того, як США визнали Росію порушником американського закону про хімічну зброю, адміністрація президента Дональда Трампа так і не запровадила проти Москви нових санкцій.

Відповідаючи на запитання про санкції у справі замаху на колишнього агента ГРУ РФ Сергєя Скрипаля у Великій Британії, Державний департамент сказав, що США "продовжуватимуть виконувати наші зобов'язання відповідно до законодавства", але не будуть коментувати, коли санкції набудуть чинності, пише NBC News.

"У законі немає кінцевого терміну для накладання санкцій", - сказав Держдепартамент, додавши, що "ми маємо намір діяти відповідно до вимог законодавства".

Сенатор Боб Менендес з Нью-Джерсі, головний демократ Комітету у закордонних справах Сенату, у четвер надіслав листа Державному секретареві Майку Помпео, у якому сказав, що він "глибоко стурбований" і назвав санкції "на понад два місяці простроченими". Менендез заявив, що очікує, що США "швидко запровадять ці додаткові санкції проти Російської Федерації, як того вимагає закон".

"Сполучені Штати не повинні відмовлятися від нашого обов'язку стояти за захисті наших союзників від Російської Федерації та міжнародних норм щодо хімічної зброї", - написав Менендес.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.