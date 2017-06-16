Трампа засмутила відсутність доказів його зв'язків з Кремлем

Дональд Трамп назвав "сумним" той факт, що розслідування його зв'язків з Москвою досі не увінчалося успіхом.

"Після семи місяців розслідування у справі про мої "зв'язки з росіянами" і комітетських слухань (конгресу США - ред.) ніхто не зміг надати жодних доказів. Це сумно!", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі розповів, що Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.

"Не дивлячись на безліч помилкових заяв і брехні, тотальна і повне відплата ... і ВАУ, Комі сам був джерелом витоків!", - написав саркастичний твіт Трамп після слів Комі про організацію витоків.