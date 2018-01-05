Трампу передали запитання щодо справи про втручання РФ у вибори президента США

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа список із близько сорока запитань, які є частиною розслідування імовірної змови між командою Трампа і російською владою на виборах президента США у 2016 році.

Про це в понеділок, 30 квітня, повідомляє The New York Times.

Команда спецпрокурора пояснила адвокатам, що хоча Трамп особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть перешкоджати правосуддю.

За інформацією видання, у списку є запитання про звільнення у травні 2017 року Трампом директора ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування щодо імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

Інші запитання стосуються колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, якого також звинувачують у незаконному отриманні коштів в Україні від Партії регіонів. Манафорт перебуває під домашнім арештом і чекає на суд.

Запитання Мюллера стосуються також адвоката Трампа Майкла Коена, щодо якого ФБР веде окреме розслідування і якого підозрюють у бізнесових зв'язках з росіянами.

Також питання торкаються і колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією.

Нагадаємо, в комітеті Конгресу США не знайшли підтверджень змови Трампа і Росії.