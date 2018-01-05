Трампу передали запитання щодо справи про втручання РФ у вибори президента США
Про це в понеділок, 30 квітня, повідомляє The New York Times.
Команда спецпрокурора пояснила адвокатам, що хоча Трамп особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть перешкоджати правосуддю.
За інформацією видання, у списку є запитання про звільнення у травні 2017 року Трампом директора ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування щодо імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
Інші запитання стосуються колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, якого також звинувачують у незаконному отриманні коштів в Україні від Партії регіонів. Манафорт перебуває під домашнім арештом і чекає на суд.
Запитання Мюллера стосуються також адвоката Трампа Майкла Коена, щодо якого ФБР веде окреме розслідування і якого підозрюють у бізнесових зв'язках з росіянами.
Також питання торкаються і колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією.
Нагадаємо, в комітеті Конгресу США не знайшли підтверджень змови Трампа і Росії.
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