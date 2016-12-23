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Трампу сподобався різдвяний лист Путіна

Трамп каже, що думки Путіна правильні
Обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду менш ніж через місяць, отримав різдвяний лист від президента Росії Володимира Путіна, і він йому дуже сподобався.
Трампу сподобався різдвяний лист Путіна Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: The Daily Beast

У листі, який надіслав Путін, йдеться про важливість співпраці між США і Росією.

"Дуже гарний лист від Володимира Путіна, його думки такі правильні. Я сподіваюся, обидві сторони зможуть жити відповідно до цих думок і нам не доведеться йти іншим шляхом", - цитує заяву адміністрації Трампа видання The Hill.

"Я сподіваюся, що після того як Ви займете посаду президента Сполучених Штатів Америки, ми, діючи в конструктивному і прагматичному ключі, зможемо зробити реальні кроки щодо відновлення двосторонньої співпраці в різних областях, а також вивести наші відносини на міжнародній арені на якісно новий рівень", - написав російський президент.

Варто відзначити також, що в п'ятницю під час своєї підсумкової прес-конференції за рік Путін, відповідаючи на одне із запитань журналістів, відзначив наполегливість Трампа, який "до кінця йшов, хоча ніхто не вірив, крім нас з вами, в те, що він переможе". Він також висловив надію, що при новому президенті США і Росія зможуть вибудовувати нові відносини на базі "взаємної симпатії народів один до одного".

Нагадаємо, що разом з тим, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні зміцнити і розширити свій ядерний потенціал.

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23 12 2016 23:16
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