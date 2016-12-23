Трампу сподобався різдвяний лист Путіна

Обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду менш ніж через місяць, отримав різдвяний лист від президента Росії Володимира Путіна, і він йому дуже сподобався.

У листі, який надіслав Путін, йдеться про важливість співпраці між США і Росією.

"Дуже гарний лист від Володимира Путіна, його думки такі правильні. Я сподіваюся, обидві сторони зможуть жити відповідно до цих думок і нам не доведеться йти іншим шляхом", - цитує заяву адміністрації Трампа видання The Hill.

"Я сподіваюся, що після того як Ви займете посаду президента Сполучених Штатів Америки, ми, діючи в конструктивному і прагматичному ключі, зможемо зробити реальні кроки щодо відновлення двосторонньої співпраці в різних областях, а також вивести наші відносини на міжнародній арені на якісно новий рівень", - написав російський президент.

Варто відзначити також, що в п'ятницю під час своєї підсумкової прес-конференції за рік Путін, відповідаючи на одне із запитань журналістів, відзначив наполегливість Трампа, який "до кінця йшов, хоча ніхто не вірив, крім нас з вами, в те, що він переможе". Він також висловив надію, що при новому президенті США і Росія зможуть вибудовувати нові відносини на базі "взаємної симпатії народів один до одного".

Нагадаємо, що разом з тим, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні зміцнити і розширити свій ядерний потенціал.