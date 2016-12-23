Трампу сподобався різдвяний лист Путіна
У листі, який надіслав Путін, йдеться про важливість співпраці між США і Росією.
"Дуже гарний лист від Володимира Путіна, його думки такі правильні. Я сподіваюся, обидві сторони зможуть жити відповідно до цих думок і нам не доведеться йти іншим шляхом", - цитує заяву адміністрації Трампа видання The Hill.
"Я сподіваюся, що після того як Ви займете посаду президента Сполучених Штатів Америки, ми, діючи в конструктивному і прагматичному ключі, зможемо зробити реальні кроки щодо відновлення двосторонньої співпраці в різних областях, а також вивести наші відносини на міжнародній арені на якісно новий рівень", - написав російський президент.
Варто відзначити також, що в п'ятницю під час своєї підсумкової прес-конференції за рік Путін, відповідаючи на одне із запитань журналістів, відзначив наполегливість Трампа, який "до кінця йшов, хоча ніхто не вірив, крім нас з вами, в те, що він переможе". Він також висловив надію, що при новому президенті США і Росія зможуть вибудовувати нові відносини на базі "взаємної симпатії народів один до одного".
Нагадаємо, що разом з тим, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні зміцнити і розширити свій ядерний потенціал.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: