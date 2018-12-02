Трампу треба $24 млрд на розвиток ядерної тріади

У проекті бюджету США на 2019 фінансовий рік зазначається, що запитується про 24 млрд доларів для Пентагону на модернізацію і підтримку ядерної тріади.

Президент США Дональд Трамп запросив 24 млрд доларів на модернізацію ядерної тріади. Про це йдеться в проекті бюджету на 2019 фінансовий рік, представленому американською адміністрацією в понеділок, 12 лютого, повідомляє РІА Новости.

У документі наголошується, що запитується про 24 млрд доларів для міністерства оборони для модернізації і підтримки ядерної тріади.

2019 фінансовий рік розпочнеться в жовтні 2018 року. Йдеться про пропозицію адміністрації Трампа, яка буде розглянута конгресом. Проекти бюджету часто зазнають змін після розгляду їх конгресменами.

На початку лютого Вашингтон оприлюднив нову ядерну доктрину. Документ виділяє в числі ключових ядерних загроз Росію, Китай, Іран і КНДР.

Зусилля США будуть спрямовані на розробку ядерних боєзарядів малої потужності. Крім того, у доктрині говориться, що США продовжать витрачати кошти на модернізацію ядерних сил і розвиток елементів ядерної тріади - міжконтинентальні ракети, стратегічні підводні човни і бомбардувальники.

Як відомо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив: "Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

У відповідь президент США Дональд Трамп підкреслив: "У мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша. І вона працює".