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Трампу запропонують виділити Україні 47 мільйонів доларів на озброєння, – ЗМІ

Рада нацбезпеки США схвалила грант у 47 мільйонів доларів на зброю для України
Президенту США Дональду Трампу запропонують варіант схвалення виділення Україні гранту в розмірі 47 мільйонів доларів на купівлю американської оборонної зброї для стримування агресії РФ.
Трампу запропонують виділити Україні 47 мільйонів доларів на озброєння, – ЗМІ Фото: afp.com

Про це повідомив телеканал ABC News з посиланням на офіційного представника Держдепу.

"Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати "зелене світло" на виділення гранту у розмірі 47 мільйонів доларів уряду України на купівлю американської оборонної зброї, включаючи потужні протитанкові ракети Javelin", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Трамп та Конгрес США повинні схвалити продаж протитанкових ракет. За словами представника Держдепу, у найближчі тижні відбудеться зустріч, присвячена обговоренням цієї теми.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр оборони генерал Джеймс Меттіс з червня обговорюють питання про допомогу з озброєнням Україні, зокрема протитанковими ракетами, що вимагає схвалення президента і конгресу.

Нагадаємо, оборонний бюджет США на 2018 рік, що передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні, спрямований на підпис президентові США.

 

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18 11 2017 20:40
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