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Транш для України від МВФ складе $1,9 млрд, - Fitch

Агентство рекомендує українському уряду ухвалити законодавство щодо приватизації та боротьби з корупцією
Відповідно до прогнозів Міжнародного рейтингового агентства Fitch, Україна отримає транш від МВФ наступного року.
Транш для України від МВФ складе $1,9 млрд, - Fitch Петро Порошенко і Крістін Лагард. Фото: president.gov.ua

Про це йдеться у прес-релізі агентства, оприлюдненому на офіційному сайті.

У відомстві зазначили, що представники Fitch прогнозують надходження наступного траншу програми у 2018 році після затвердження бюджету України на наступний рік. Очікується, що транш становитиме $1,9 млрд. 

Для досягнення цього Fitch рекомендує українському уряду ухвалити законодавство щодо приватизації та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, Національний банк більше не розраховує на отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду цього року.

В березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися.

Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року.

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30 10 2017 12:30
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