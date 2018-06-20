Транш МВФ надійде після виконання Україною всіх зобов'язань
"Ми домовилися і надалі тісно співпрацювати з урядом для вчасної імплементації цих та інших передумов — передусім стосовно цін на газ та бюджету - що є критично важливими для завершення поточного перегляду програми, що підтримується МВФ", - повідомила директор Міжнародного Валютного Фонду щодо України Крістін Лагард за підсумками розмови з Петром Порошенком.
Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард привітала створення в Україні Вищого Антикорупційного суду.
Додамо, зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень. Національний банк України розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні п'ятий транш за кредитною програмою Extended Fund Facility до осені цього року.
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