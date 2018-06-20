Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Транш МВФ надійде після виконання Україною всіх зобов'язань

За словами директора МВФ, такими є: підвищення цін на газ та збалансування бюджету
У Міжнародному валютному фонді повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань.
Транш МВФ надійде після виконання Україною всіх зобов Фото: reuters.com

"Ми домовилися і надалі тісно співпрацювати з урядом для вчасної імплементації цих та інших передумов — передусім стосовно цін на газ та бюджету - що є критично важливими для завершення поточного перегляду програми, що підтримується МВФ", - повідомила директор Міжнародного Валютного Фонду щодо України Крістін Лагард за підсумками розмови з Петром Порошенком.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард привітала створення в Україні Вищого Антикорупційного суду.

Додамо, зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень. Національний банк України розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні п'ятий транш за кредитною програмою Extended Fund Facility до осені цього року.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2018 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.