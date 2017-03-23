Трансляція Самойлової - це все одно порушення закону України, - Кириленко

За словами урядовця, гастролі та телепередачі за участю персон нон-грата в Україні заборонені

За словами віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, трансляція виступу російської співачки Юлії Самойлової українськими телеканалами порушує закони України.

"Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами - це таке ж порушення укр. законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це", - написав Кириленко у своєму Twitter.

Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами-це таке ж порушення укр законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 березня 2017 р.

За словами урядовця, гастролі та телепередачі за участю персон нон-грата в Україні заборонені.

"Рішення - у зміні учасника від РФ. А позиція ЄМС (Європейської мовної спілки - ред.) політизує конкурс", - зазначив віце-прем'єр.

Сьогодні Європейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУзаборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.