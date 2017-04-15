Transparency International назвала найбільш відкриті та прозорі міста України
Про це йдеться в дослідженні Transparency International Ukraine.
Пілотний аналіз прозорості та відкритості міст свідчить, що Кропивницький отримав 54,9 бали зі 100, Київ – 54,45, а Івано-Франківськ – 54,3.
До п’ятірки лідерів також увійшли Миколаїв та Львів.
Кропивницький, відповідно до результатів дослідження, лідирує через успішність у таких сферах, як комунальне майно, бюджетування та контракти, а також освіта. Балів додала також і доступність та структурованість інформації на офіційному сайті міськради, який є зручним для читачів.
Було досліджено 25 обласних центрів, а також Маріуполь (Донецька область), Сєвєродонецьк (Луганська область) та Білу Церкву (Київська область).
Враховували 91 показник, що характеризує 13 сфер і галузей, зокрема, роботу місцевої влади, доступ та участь у закупівлях, дані про житлову політику, бюджет і контракти, соціальні послуги, кадрові питання, освіту.
Нагадаємо, у 2016 році український журнал "Фокус" оприлюднив рейтинг найкомфортніших міст України. Переможцем у списку став Львів, який відірвався від Києва майже на шість балів і отримав показник у 69,4.
Згідно з результатами дослідження швейцарського банку UBS, Київ посів останнє місце в світі за вартістю життя.
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