Transparency International подала до суду на ГПУ через "гроші Януковича"

Transparency International Ukraine подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП "Інформаційні судові системи" через засекречений вирок щодо конфіскованих в Януковича 1,5 млрд доларів.

Позивач вимагає, аби Окружний адміністративний суду Києва змусив відповідачів розсекретити судовий вирок, за яким було конфісковано 1,5 млрд доларів коштів "злочинної організації Януковича", повідомляє сайт антикорупційної організації.

ТІ Ukraine вимагає оприлюднити цей вирок суду.

"Минуло майже 6 місяців відколи Генпрокуратура заарештувала 1,5 млрд доларів коштів колишнього режиму. Рішення суду, за яким ці кошти були арештовані, досі не оприлюднено", - наголошують антикорупціонери.

Вони вважають це тривожним сигналом, адже суспільство досі не знає, у кого, за які злочини та скільки точно коштів було конфісковано, також є побоювання, що рішення містить технічні недосконалості й може бути оскарженим.

"Державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у відкритому Єдиному реєстрі судових рішень, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що сама ж і визнала це рішення державною таємницею", - розповіли у TI.

За інформацією організації, вона вже зверталася до українського парламенту з проханням про офіційне оприлюднення результатів судового процесу, однак представники прокуратури проігнорували засідання комітету та не з’явились для обґрунтування своєї позиції народним депутатам.

"Замість цього українське представництво ТІ отримало безпідставне звинувачення у "зриві оборонного замовлення" від Голови оборонного комітету ВР", - підкреслили борці з корупцією.

Оскільки судові засідання проводяться відкрито, вони запросили усіх охочих долучитись до спостереження за цим процесом.

"Про час та місце засідань інформуватимемо додатково", - пообіцяли в Transparency International Ukraine.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.