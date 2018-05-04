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Transparency International закликає не політизувати розслідування у справі Холодницького

В іншому випадку розслідування справи нинішнього керівника САП буде сприйняте українським суспільством і міжнародними партнерами як прояв міжвідомчої боротьби
Антикорупційна організація Transparency International Україна закликає забезпечити юридичну чистоту процесу розслідування обвинувачень на адресу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького й утриматися від політизації справи.
Transparency International закликає не політизувати розслідування у справі Холодницького Назар Холодницький. Фото: УНІАН

"Витік конфіденційної інформації, тиск на суддів і підбурювання свідків до неправдивих свідчень є, очевидно, неприпустимими діями для керівника антикорупційного органу. Тому, перед тим як робити деталі розслідування відносно Назара Холодницького надбанням громадськості, вважаємо, що ГПУ та НАБУ зобов’язані були спершу отримати дійсно вагомі докази. Якщо такі докази вини керівника САП справді є, це повинно допомогти Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів (КДКП) провести перевірку його дій без необґрунтованих зволікань", – йдеться в заяві організації, пише "Радіо Свобода".

Водночас TI Україна закликала як членів КДКП, так і співробітників Генпрокуратури, які ведуть провадження щодо Холодницького, "дотримуватися юридичної чистоти процесу".

В іншому випадку, заявляють антикорупціонери, розслідування справи нинішнього керівника САП буде сприйняте українським суспільством і міжнародними партнерами як прояв міжвідомчої боротьби, політизації антикорупційних органів та їхньої незрілості.

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

Раніше, у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

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05 04 2018 08:20
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