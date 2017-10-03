Transparency International закликала розслідувати наявність британського громадянства у Насірова

Зазначається, що посадовець вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів й надалі використовував "підробку" для отримання допуску до державної таємниці

Transparency International Україна закликала НАБУ розслідувати справу щодо приховування відстороненим на час слідства очільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим британського громадянства.

Відповідна заява про кримінальне правопорушення з’явилася на сайті Transparency International Україна.

"Transparency International Україна закликає Національне антикорупційне бюро України розпочати досудове розслідування щодо приховування інформації про наявність у голови ДФС Романа Насірова британського громадянства з 2012 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Насіров вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів й надалі використовував "підробку" для отримання допуску до державної таємниці.

"У діях голови ДФС вбачаються ознаки злочинів, передбачених частиною 1 статті 366 та частиною 4 статті 358 КК України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала від Британського Національного агентства по боротьбі зі злочинністю підтвердження того, що тимчасово відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров має британський паспорт.

Раніше народний депутат БПП (Блоку Петра Порошенка) Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.