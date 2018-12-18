Транспортний колапс у Франції
"Французькі "жовті жилети" у вівторок спричинили транспортний колапс у країни через захоплення пунктів оплати на автомагістралях та спалення деяких із них. Найбільший французький оператор дорожнього руху Vinci Autorutes заявив, що протестні акції тривають на 40 об’єктах цієї мережі і що декілька розв’язок були дуже пошкоджені, особливо на півдні Франції", - повідомляє Reuters.
Зокрема, наголошується, що в ніч на вівторок горіла станція Бандоль поблизу Марселя, а магістраль А50 була закрита для руху.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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