Транстихоокеанське партнерство працюватиме без участі США

Однак міністри готові прийняти Штати назад до кола учасників

Міністри торгівлі 11 країн-учасниць Транстихоокеанського партнерства (ТТП) на зустрічі у Ханої пообіцяли відродити угоду та продовжити її роботу без США.

Це відбулося після того, як Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з ТТП, повідомляє Російська служба ВВС.

Однак міністри зазначили, що готові прийняти Штати назад до кола учасників, якщо настрій у Вашингтоні зміниться. Представник США Роберт Лайтайзер, який був присутній на зустрічі, заявив, що його країна не має наміру змінювати рішення.

Трамп критикував ТТП ще під час своєї передвиборчої кампанії. Крім того, він побоювався, що угода призведе до скорочення кількості американських робочих місць.

На зустрічі у Ханої міністри торгівлі Австралії, Японії та Нової Зеландії висловили оптимізм стосовно майбутньої угоди. Окрім цих держав, а також В'єтнаму, який приймав зустріч, пакт підписали Канада, Сінгапур, Мексика, Перу, Малайзія, Бруней та Чилі.

ТТП передбачає створення зони вільної торгівлі між цими країнами, скорочення торгових тарифів у регіоні, і в перспективі – створення у Тихоокеанському регіоні єдиного ринку на кшталт європейського.

Нагадаємо, на початку трвня країни Великої сімки на зустрічі міністрів фінансів та глав Центробанків не змогли виробити чіткої спільної позиції щодо підтримки вільної торгівлі. США залишили за собою право на протекціоністські заходи.