Транзит газу через Україну збільшився на 23%

Для потреб споживачів Європи було протранспортовано 8,4 млрд кубометрів

У 2016 році транзит природного газу через українську газотранспортну систему для європейських споживачів зріс на 23% і становив 82,2 млрд кубометрів.

Зокрема у грудні 2016 року, для потреб споживачів Європи було протранспортовано 8,4 млрд кубометрів , що на 25% більше за показники аналогічного періоду попереднього року, - повідомляє прес-служба "Укртрансгазу", інформує "Українська Правда".

За оперативною інформацією станом на 3 січня добовий обсяг транзиту блакитного палива для європейських споживачів становить 245,6 млн кубометрів.

Як повідомляє центральний диспетчерський департамент українського оператора газотранспортної системи, ВАТ "Газпром" не витримує контрактний тиск на російській прикордонній ГВС Суджа, де станом на 10 ранку за київським часом, тиск в сторону України становив лише 54,1 атмосфери, що на 10% нижче за контрактні умови.

В "Укртрансгазі" і "Нафтогазі" неодноразово заявляли про порушення умов контрактного договору щодо тиску під яким подається газ на територію України.

"Нафтогаз" вже звертався до Європейської комісії із проханням зафіксувати порушення "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Нафтогаз України разом з Єврокомісією працює над створенням можливостей участі компаній з ЄС в управлінні газотранспортною системою (ГТС) України