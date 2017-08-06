Транзит російського газу через Україну досяг рекордного рівня

ВАТ "Газпром" збільшив транзит газу українською ГТС до рекордного рівня за п’ять років.

Обсяги транзиту російського газу газотранспортною системою України за перші п’ять місяців 2017 року зросли на 22% порівняно з аналогічним періодом 2016 року та на та 64% порівняно із цим періодом 2015 року, - йдеться у повідомленні "Укртрансгазу".

"Це рекордний обсяг транзиту за останні п’ять років: він майже на 9 млрд кубометрів перевищує середній обсяг транзиту за січень-травень у 2013-2016 роках", - йдеться у повідомленні.

"Транспортування газу з РФ іншими маршрутами за аналогічний період залишалося на стабільному рівні. Таким чином, "Газпром" покриває зростання та коливання попиту на російський газ у країнах ЄС передусім за рахунок використання потужностей та гнучкості ГТС України", - заявили у прес-службі.

Всього з початку року для "Газпрому" було транспортовано 38,26 млрд кубометрів, в порівнянні з минулими роками транзит газу територією України за аналогічний період збільшився на: 6,86 млрд кубометрів (21,84%) ніж в 2016 році; 14,90 млрд кубів (63,77%) ніж в 2015; 7,71 млрд кубів (25,25%) ніж в 2014-му, 6,09 млрд кубів (18,94%) ніж в 2013 році.

Нагадаємо, компанія "Нафтогаз України" заявляє, що переговори з російським "Газпромом" щодо питання транзиту газу неможливо провести в Москві.