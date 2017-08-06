Транзит російського газу через Україну досяг рекордного рівня
Обсяги транзиту російського газу газотранспортною системою України за перші п’ять місяців 2017 року зросли на 22% порівняно з аналогічним періодом 2016 року та на та 64% порівняно із цим періодом 2015 року, - йдеться у повідомленні "Укртрансгазу".
"Це рекордний обсяг транзиту за останні п’ять років: він майже на 9 млрд кубометрів перевищує середній обсяг транзиту за січень-травень у 2013-2016 роках", - йдеться у повідомленні.
"Транспортування газу з РФ іншими маршрутами за аналогічний період залишалося на стабільному рівні. Таким чином, "Газпром" покриває зростання та коливання попиту на російський газ у країнах ЄС передусім за рахунок використання потужностей та гнучкості ГТС України", - заявили у прес-службі.
Всього з початку року для "Газпрому" було транспортовано 38,26 млрд кубометрів, в порівнянні з минулими роками транзит газу територією України за аналогічний період збільшився на: 6,86 млрд кубометрів (21,84%) ніж в 2016 році; 14,90 млрд кубів (63,77%) ніж в 2015; 7,71 млрд кубів (25,25%) ніж в 2014-му, 6,09 млрд кубів (18,94%) ніж в 2013 році.
Нагадаємо, компанія "Нафтогаз України" заявляє, що переговори з російським "Газпромом" щодо питання транзиту газу неможливо провести в Москві.
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