Трасу Київ-Одеса повністю перекрили через негоду

Зокрема водії великогабаритного транспорту, незважаючи на введені обмеження, створили аварійні ситуації і заблокували рух іншим транспортним засобам

Трасу Київ-Одеса повністю перекрили через сильні снігопади на півночі Одеської області.

Про це повідомив радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк.

За його словами, на півночі Одеської області товщина снігового покрову від 40см до метру. Також місцями шквальний вітер.

З 14:30 18 січня на трасі Київ-Одеса повністю обмежили рух для вантажного та легкового автотранспорту.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Зокрема водії великогабаритного транспорту, що рухався трасою Одеса-Київ, у четвер, незважаючи на введені обмеження, створили аварійні ситуації і заблокували рух іншим транспортним засобам на автошляху.

"Сьогодні на автошляху Київ-Одеса деякі водії, попри обмеження руху великогабаритного транспорту, намагалися проїхати трасою, однак не впоралися з керуванням та заблокували рух іншим транспортним засобам. Наразі на автодорозі Одеса-Київ, в Уманському районі, рух у напрямку Києва ускладнено", - повідомляє Патрульна поліція України.

За інформацією поліції, для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські та рятувальники.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР, не припарковувати автомобілі на дорогах, не перекривати проїжджі частини, аби не заважати руху та роботі аварійного транспорту й снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, станом на ранок 18 січня через інтенсивні снігопади діє заборона на дорогах державного значення для великовагового транспорту в шести областях України.

За повідомленням Гідрометцентру, 18 січня в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються складні погодні умови: сильний мокрий сніг, часом з дощем, хуртовини, місцями дуже сильні опади, налипання мокрого снігу, на решті території - невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2 ° тепла, у південній частині протягом доби 0-5° тепла.