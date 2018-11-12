"Треба буде їхати на роботу": Насіров збирається повернутися в ДФС 12 грудня

"Не так багато тої зарплатні ... це 180 тисяч гривень"

Роман Насіров, якого суд 11 грудня поновив на посаді глави Державної фіскальної служби, планує завтра, 12 грудня, приступити до виконання обов’язків.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє "Громадське".

"Я якраз під’їхав до Кабінету Міністрів, але вже все зачинено. Сподіваюсь, що завтра будуть зроблені всі відповідні документи, і я зможу спокійно продовжити свою роботу", – зазначив він.

Насіров сказав, що завтра його можна буде побачити у кабінеті очільника ДФС на Львівській площі, 8.

"Не так багато тої зарплатні. Якщо я не помиляюсь, це 180 тисяч гривень", — додав чиновник, коментуючи рішення суду про стягнення з ДФС 183 тисяч гривень на його користь.

Нагадаємо, що Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

16 травня Шевченківський суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу Києва повернути Насірову внутрішній паспорт громадянина України, продовжив його обов'язки і скасував арешт годинників дружини.

Також, екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що планує брати участь у виборах президента України.