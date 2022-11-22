Треба готуватись до ескалації війни росії в Україні- Шольц
Про це повідомляє Reuters .
"Зважаючи на розвиток війни і видимих і зростаючих невдач росії ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц на конференції в Берліні, організованій газетою Sueddeutsche Zeitung.
Шольц заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю коштувала того, щоби викласти спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї.
Під час свого візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц та голова КНР Сі Цзіньпін засудили погрози застосування атомної зброї в Україні.
Шольц сказав, що оборонний фонд 100 млрд євро, оголошений після вторгнення росії, став результатом уроку, отриманого при нарощуванні оборонних запасів німецьких збройних сил.
Раніше повідомлялось, що Німеччина надасть Молдові ще 32 млн євро, зокрема на біженців з України.
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