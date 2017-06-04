Треба, щоб більше українців могли собі дозволити поїздки в ЄС, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступив зі зверненням щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України.

Він наголосив, що позитивне рішення, прийняте Європейським парламентом 6 квітня щодо українського безвізу є визнанням глибини реформ в Україні.

Відповідне звернення розміщене на сайті президента.

"Безвіз" матиме чимале практичне значення для багатьох громадян. Майже три мільйони українців вже отримали чи зараз одержують біометричні паспорти, необхідні для безвізових поїздок. Лише за 2016 рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний кордон з країнами Європейського Союзу", — сказав Порошенко.

Президент наголосив, що план дій України із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже зі 150 пунктів, кожен з яких є виконаним.

"Такі нововведення, як електронне декларування статків можновладців, чи створення нових та реформування старих антикорупційних органів, стали можливими завдяки реалізації саме цього плану", — сказав він.

Порошенко додав, що найближчими тижнями Україна чекатиме позитивного рішення від Ради ЄС.

"Тепер – слово за Радою Європейського Союзу. Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. В постійному контакті з лідерами європейських країн працюю над тим, щоб це сталося якнайшвидше", — зазначив президент.

Нагадаємо, що Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Відповідне голосування відбулося в рамках пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі.

"За" проголосував 521 депутат Євпропарламенту, "проти" – 75, утримались – 36.