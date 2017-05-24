Трансляція ЧС-2018 в Росії - це популяризація свята в країні, яка з нами воює, - Циганик

Ведучий програми "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" Ігор Циганик вважає, що Україні слід транслювати матчі національної команди, якщо та поїде на ЧС-2018 до Росії.

Про це Ігор Циганик розповів у ексклюзивному коментарі iPress.ua, коментуючи слова голови Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії про те, що НСТУ може відмовитися від трансляції ЧС-2018, якщо збірна України таки поїде на мундіаль до Росії.

"Позицію Зураба Аласанії я можу прокоментувати чисто з патріотичних переконань. Напевно, що не транслювати ЧС-2018, свято на території ворога, є правильним рішенням. Я взагалі проти того, щоб Чемпіонат світу відбувався на території Росії. Говорять, що спорт поза політикою, але вони все одно пов’язані. У 1936 році відбувалися Олімпійські ігри в Берліні. Це було показовим моментом переваги однієї нації, раси, яка потім спровокувала до того, що почалася Друга світова війна. Людей настільки переконали, що вони найкращі, що згодом це перетворилося у трагедію людства. Тому я проти, щоб ЧС відбувався в Росії. Це неправильно. Людина, яка агресивна, не може показувати, що вона вміє робити свято", - переконаний ведучий "ПроФутболу".

"З приводу слів "не будуть, чи будуть транслювати турнір": якщо збірна України зможе вийти на ЧС, а я вірю, що вона таки зможе це зробити, то матчі збірної України треба транслювати в будь-якому разі. Це велика радість для людей. Якщо команда грає добре, переживає спалах патріотизму, то це буде корисно. Спорт захоплює певні патріотичні переконання. Це не клубні змагання, а турнір на рівні національних збірних. З точки зору телеменеджера, варто сказати, що права дуже дорогі. Можливо, що там відбувається політична гра. Мовляв, ми не будемо транслювати, а ви нам зробіть трохи дешевше… Ми маємо право будь-як аналізувати ситуацію, але це можуть бути телевізійні ігри, тобто торг. ФІФА та УЄФА завжди зацікавлені у тому, щоб була популяризація. Вони ніколи не виставляють однакові умови тим, чи іншим країнам. Вони виходять з політичної та економічної ситуації, які є в країнах, і формують свою ціну. Тут теж може бути своя історія", - заявив Циганик

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