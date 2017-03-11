В Україні стартувала система "Трембіта", яка здатна вирішити проблему з чергами до держреєстрів

Естонія передала Держагентству з питань електронного уряду IT-cистему, здатну об'єднати державні реєстри.

Система називається X-Road і її основна мета - забезпечувати обмін даними між електронними держреєстрами в реальному часі. У тому чи іншому вигляді вона працює в 60 країнах світу, в тому числі, завдяки їй в Естонії 98% державних послуг доступні населенню в онлайні. Про це повідомляє "Економічна правда".

Українська версія естонської розробки отримала назву "Трембіта" - її вибрали за допомогою опитування.

За словами заступника глави Держагентства Олексія Вискуба, зараз в Україні працюють тисячі адміністративних процесів - робота органів влади між собою, з громадянами, з бізнесом - і більшість таких процесів малоефективні і зарегульовані, в основному "паперові".

Як приклад, він наводить оформлення допомоги при народженні дитини. Раніше сім'ї, щоб отримати гроші на новонародженого, потрібно було подати в Мінсоцполітики пакет документів, включаючи свідоцтво про народження дитини. Дані про народження зберігає Мін'юст. І Мінсоцполітики має самостійно отримати ці дані у Мін'юсту, не вимагаючи їх від громадян. Але відбувалося навпаки.

Тепер в територіальних відділеннях Мінсоцполітики батьки вказують тільки номер свідоцтва, за номером відбувається автоматичний запит з Мінсоцполітики в електронний реєстр Мін'юсту, інформація відразу перевіряється. Батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн, процес займає 1 робочий день замість 10.

Ще один плюс цієї системи, за словами чиновників з Держагентства - в тому, що вона зберігає відомості про те, хто і коли отримував доступ до даних громадян. Передбачається, що чиновники повинні отримувати такий доступ лише на підставі повноважень, за конкретним запитом. Наприклад, якщо потрібні дані для оформлення субсидій, чиновник має право тільки на певну інформацію про певного громадянина. Тобто робота з реєстрами здійснюється по "точковим запитам", а не через загальний доступ.

Також в Держагентстві планують за допомогою цієї системи навести порядок в держреєстрах. Наприклад, реєстр актів цивільного стану (народження дитини, шлюб, смерть) і демографічний реєстр дублюють один одного на 80%. Можна просто закрити поля з даними, які не належать до компетенції даного органу. Для вирішення цієї проблеми навіть готується окремий законопроект.

Така система коштує близько 1,5 млн євро. Але покупку і впровадження фінансують донори: Європейський Союз через програму U-LEAD, Швеція через Шведське бюро міжнародного розвитку, уряд Естонії через Міністерство закордонних справ Естонії. Цей проект називається EGOV4UKRAINE.

Пріоритетними для роботи в цій системі є такі реєстри:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний реєстр довіреностей;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Державний земельний кадастр;

Єдиний державний демографічний реєстр;

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

Реєстр платників податку на додану вартість;

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають права на пільги;

Державний електронний інформаційний ресурс Міністерства внутрішніх справ, в якому обробляється інформація з питань втрачених паспортів;

Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників;

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Державний реєстр виборців;

Автоматизована інформаційна система Державної казначейської служби України з обліку доходів і витрат бюджетів всіх рівнів;

Єдиний державний реєстр судових рішень;

Реєстр вилучених водійських посвідчень;

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт та свідчать прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмова у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

Єдиний реєстр об'єктів державної власності;

Реєстр пацієнтів.

Нагадаємо, країни Євросоюзу планують до 2018 року створити єдиний цифровий ринок.