Тренер аргентинського клубу пішов у відставку після того, як в нього плюнув уболівальник

Наставник аргентинського Велеса Омар де Феліпе подав у відставку після того, як в нього плюнув уболівальник його ж команди

Випадок стався під час матчу 8-го туру аргентинської Суперліги проти Уніон Санта-Фе, який Велес програв з рахунком 0:2, повідомляє TyC Sports.

Після матчу тренер сказав, що подає у відставку, а епізод з вболівальником став останньою краплею.

"Я йду через те, що сталося на полі. Вболівальник плюнув в мене. Я не можу змиритися з дурними людьми, які плюють в мене. Зараз краще піти", - сказав тренер в інтерв'ю аргентинському каналу.

У Велесі вже повідомили, що постараються умовити тренера залишитися.

Омар де Феліпе тренував Велес з вересня 2016 року. У поточному сезоні його команда після 8 турів йде лише 18-й в Суперлізі, маючи в активі 10 очок.

Нагадаємо, що ФІФА оштрафувала ФФУ за поведінку вболівальників під час матчів проти Хорватії та Косово.