Тренер Шальке розповів про майбутнє Коноплянки

У цьому сезоні Коноплянка провів 24 матчі у всіх турнірах за Шальке

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско розповів про стан вінгера команди Євгена Коноплянки.

Його слова наводить офіційний акаунт Шальке в Твіттері.

"Пьяца і Коноплянка все ще не в найкращому стані. Однак вони претендують на потрапляння в основу і допоможуть нам в заключній частині сезону", - заявив Тедеско.

У цьому сезоні Коноплянка провів 24 матчі у всіх турнірах за Шальке (в основі всього 15), відзначившись при цьому 4 голами.

Останній матч у футболці Шальке українець провів на початку березня, вийшовши на заміну в поєдинку проти Майнца. Останній вихід в основному складі відбувся аж третього лютого в програному домашньому поєдинку проти Вердера.

Всі 90 хвилин Коноплянка останній раз відіграв аж 25 листопада в історичному матчі проти Боруссії.

Варто відзначити, що на вихідних Шальке Коноплянки знову зустрічається з Боруссією Ярмоленко - тренерджмелів вже повідомив, що Андрій Ярмоленко зможе взяти участь в поєдинку.

Раніше Коноплянка вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Шальке.