Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Тренер Шальке розповів про майбутнє Коноплянки

У цьому сезоні Коноплянка провів 24 матчі у всіх турнірах за Шальке
Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско розповів про стан вінгера команди Євгена Коноплянки.
Тренер Шальке розповів про майбутнє Коноплянки Фото: Reuters

Його слова наводить офіційний акаунт Шальке в Твіттері.

"Пьяца і Коноплянка все ще не в найкращому стані. Однак вони претендують на потрапляння в основу і допоможуть нам в заключній частині сезону", - заявив Тедеско.

У цьому сезоні Коноплянка провів 24 матчі у всіх турнірах за Шальке (в основі всього 15), відзначившись при цьому 4 голами.

Останній матч у футболці Шальке українець провів на початку березня, вийшовши на заміну в поєдинку проти Майнца. Останній вихід в основному складі відбувся аж третього лютого в програному домашньому поєдинку проти Вердера.

Всі 90 хвилин Коноплянка останній раз відіграв аж 25 листопада в історичному матчі проти Боруссії.

Варто відзначити, що на вихідних Шальке Коноплянки знову зустрічається з Боруссією Ярмоленко - тренерджмелів вже повідомив, що Андрій Ярмоленко зможе взяти участь в поєдинку.

Раніше Коноплянка вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Шальке.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2018 23:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.