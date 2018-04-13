Тренер Шальке розповів про майбутнє Коноплянки
Його слова наводить офіційний акаунт Шальке в Твіттері.
"Пьяца і Коноплянка все ще не в найкращому стані. Однак вони претендують на потрапляння в основу і допоможуть нам в заключній частині сезону", - заявив Тедеско.
У цьому сезоні Коноплянка провів 24 матчі у всіх турнірах за Шальке (в основі всього 15), відзначившись при цьому 4 голами.
Останній матч у футболці Шальке українець провів на початку березня, вийшовши на заміну в поєдинку проти Майнца. Останній вихід в основному складі відбувся аж третього лютого в програному домашньому поєдинку проти Вердера.
Всі 90 хвилин Коноплянка останній раз відіграв аж 25 листопада в історичному матчі проти Боруссії.
Варто відзначити, що на вихідних Шальке Коноплянки знову зустрічається з Боруссією Ярмоленко - тренерджмелів вже повідомив, що Андрій Ярмоленко зможе взяти участь в поєдинку.
Раніше Коноплянка вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Шальке.
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