Тренувальну місію для 15 тисяч бійців ЗСУ офіційно запустили в ЄС

Українці в межах місії отримуватимуть саме ті знання і навички, яких потребують, адже програма навчань складена у координації та за запитом військових штабів ЗСУ.

Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для бійців Збройних сил України. Протягом двох років навчання пройдуть 15 тисяч бійців.

Про це повідомили на сайті Європейської ради.

На організацію та запуск місії європейським партнерам знадобилося всього три місяці.

"Ми запускаємо місію всього через три місяці від старту підготовки, і це рекордний час для європейців. 15 тисяч українських бійців тренуватимуться в різних країнах-членах ЄС. Це великі зусилля, які допоможуть відновити та покращити спроможності української армії. Ця місія буде ключовою для нашої військової допомоги Україні", – заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він додав, що українці в межах місії отримуватимуть саме ті знання і навички, яких потребують, адже програма навчань складена у координації та за запитом військових штабів самої України.

Навчання 15 000 військовослужбовців відбуватимуться в різних місцях на території держав-членів ЄС, кожна з яких візьме на себе специфічні напрямки тренування.

"Це війна, яка повністю відрізняється від "класичних" воєн, які ми бачили у минулому. Важливим є те, що різні країни-члени будуть допомагати із різними тренувальними спроможностями. У країні, яку я знаю найкраще, у моїй Іспанії, також тренуватимуть ЗСУ. Не лише в Польщі, не лише у країнах на кордонах з Україною. Усі європейські країни зроблять свій внесок", – наголосив Боррель.