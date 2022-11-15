Тренувальну місію для 15 тисяч бійців ЗСУ офіційно запустили в ЄС
Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для бійців Збройних сил України. Протягом двох років навчання пройдуть 15 тисяч бійців.
Про це повідомили на сайті Європейської ради.
На організацію та запуск місії європейським партнерам знадобилося всього три місяці.
Він додав, що українці в межах місії отримуватимуть саме ті знання і навички, яких потребують, адже програма навчань складена у координації та за запитом військових штабів самої України.
"Це війна, яка повністю відрізняється від "класичних" воєн, які ми бачили у минулому. Важливим є те, що різні країни-члени будуть допомагати із різними тренувальними спроможностями. У країні, яку я знаю найкраще, у моїй Іспанії, також тренуватимуть ЗСУ. Не лише в Польщі, не лише у країнах на кордонах з Україною. Усі європейські країни зроблять свій внесок", – наголосив Боррель.
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