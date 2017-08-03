Третій день засідання в Гаазі за позовом України проти Росії, - онлайн-трансляція

У Гаазі триває судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України до Російської Федерації про порушення міжнародних Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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Очікується, що рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі про зобов'язання Росії з припинення протиправних дій проти населення Донбасу та Криму може бути прийнято через 1-2 місяці. При цьому в повідомленні МЗС України зазначається, що рішення можуть ухвалити вже протягом декількох тижнів. Як зазначають у Міністерстві закордонних справ України, запобіжні заходи для РФ дозволять Суду попередити погіршення ситуації та захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи.

При цьому розгляд позову по суті продовжиться незалежно від рішення суду за запитом про вжиття заходів, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, що в січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.

Вчора у Міжнародному суді ООН у Гаазі російські дипломати звинуватили Україну в невиконанні мінських угод.