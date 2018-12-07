Третій підозрюваний у "справі рюкзаків Авакова" бере вину на себе, – НАБУ

Третій фігурант справи так званих "рюкзаків Аваков" про розкрадання коштів Володимир Литвин хоче взяти провину на себе.

У відомстві кажуть, що ввечері 11 липня детективу зателефонував прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Василь Кричун. Він "повідомив, що виніс постанову про закриття кримінального провадження" стосовно сина очільника МВС Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

"Щодо третього підозрюваного (Литвина – УП), представника фірми-переможця, яка мала поставити ці рюкзаки, то він висунув версію про одноосібне вчинення кримінального правопорушення", – йдеться в заяві Національного антикорупційного бюро.

Детективи вважають рішення про закриття справи "незрозумілим і непослідовним".

Вони нагадали, що в квітні цього року разом з САП вирішили, що усі докази здобуто, і відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

"Після цього на вимогу прокурорів детективи підготували об’ємний реєстр та обвинувальний акт стосовно всіх трьох підозрюваних, які потрібні лише у випадку скерування до суду", – наголосили в Бюро.

Водночас, 10 липня в ЄРДР з'явилася відмітка прокурора САП про відновлення досудового розслідування у справі, хоча вона вже перебувала на стадії ознайомлення з матеріалами.

Також у відомстві зазначили, що місяць тому, 12 червня, попросили суд обмежити захист у термінах ознайомлення із матеріалами справи.

"Прокурор САП дане клопотання тоді не підтримав, відтак детективи подали його самостійно. Наразі це клопотання досі не розглянуто", – кажуть у НАБУ.

Як відомо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Нагадаємо, у квітні Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена АваковаОлександра, якого підозрюють у причетності до розтрати державних коштів при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.

"Справу рюкзаків" НАБУ розслідувало починаючи з 2016 року після публікації відео, на якому син міністра внутрішніх справ домовляється про постачання наплічників для МВС із заступником свого батька Сергієм Чеботарем, що на той момент відповідав за закупівлі у відомстві.