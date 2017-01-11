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Третьому затриманому у справі "рюкзаків" повідомили про підозру

Саме його номером телефону користувалися під час закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках
Володимиру Литвину, затриманому разом з Олександром Аваковим і екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії повідомили про підозру.
Третьому затриманому у справі "рюкзаків" повідомили про підозру Фото: nabu.gov.ua

Харків'янин Володимир Литвин є керівником ІТ-компанії "Turboseo".

Саме його номером телефону користувалася компанія "Дніпровенд" під час закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках, -  повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

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